Von: Björn Jahner | 19.02.19

Thailändische Banken und auch die Börse machen vom zusätzlichen Feiertag am 12. April keinen Gebrauch, der vom Kabinett genehmigt wurde. Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Zentralbank hat am Montag angekündigt, dass alle landesweiten Banken und Finanzinstitute am 12. April normal geöffnet haben werden, obwohl die Regierung das Datum zu einem zusätzlichen Urlaubstag erklärt hat, damit Beamte ein langes Songkran-Wochenende (12. bis 16. April) genießen können.

So hatte das Kabinett der Zentralbank und der Privarwirtschaft die Entscheidung überlassen, selbst zu bestimmen, ob sie den zusätzlichen Urlaubstag in Anspruch nehmen werden. Die Zentralbank begründete den Arbeitstag damit, dass sie urlaubsbedingte Störungen bei Finanztransaktionen und mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft vermeiden wolle. Auch die thailändische Börse (SET) gab zwischenzeitlich bekannt, am 12. April normal in Betrieb zu sein.