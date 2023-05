BANGKOK: Das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft startet in Zusammenarbeit mit 16 Banken einen neuen Kanal, der Kunden über Banking-Apps vor Online-Betrug und Fake News warnt.

Im Februar warnte die Thailändische Bankenvereinigung (TBA), dass im vergangenen Jahr Cyber-Kriminelle rund 500 Millionen Baht durch Online-Betrügereien ergaunert haben, vor allem, indem Menschen dazu verleitet wurden, auf einen Link zu klicken, der heimlich eine Schadsoftware auf ihrem Computer oder Telefon installierte.

Der Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Chaiwut Thanakamanusorn, überwachte am Mittwoch die Unterzeichnungszeremonie für den neuen App-basierten Warndienst. Anwesend waren auch Vertreter der 16 Banken und der Bank of Thailand (BOT).

Khun Chaiwut sagte, dass die Zusammenarbeit die Bemühungen zur Verhinderung von Cyberkriminalität erweitert, indem sie der Öffentlichkeit nützliche Informationen liefert und sie über die neuesten Entwicklungen bei der Verhinderung von Cyberkriminalität auf dem Laufenden hält. Das Ministerium war Vorreiter, indem es mit der BOT zusammenarbeitete, um Ende 2022 die App „Pao Tang“, die mehr als 40 Millionen Nutzer hat, als Online-Kanal für die Benachrichtigung der Nutzer über Betrugsfälle zu nutzen.

Die neue Zusammenarbeit wird vom Anti-Fake-News-Zentrum des Ministeriums geleitet, das den Banken Links zu Fake-News-Datenbanken zur Verfügung stellen wird, damit sie ihre Kunden sowohl online als auch über andere Kanäle vor Finanzbetrug und Betrug warnen können.

Die 16 teilnehmenden Banken sind die Bangkok Bank, die Krung Thai Bank, die Kasikornbank, die CIMB Thai Bank, die TMB Bank, die Siam Commercial Bank, die Thanachart Bank, die TISCO Bank, die Krungsri Consumer, die UOB, die Land and Houses Bank, die Standard Chartered, die Bank of China, die ICBC und die Government Savings Bank.

Die Unterzeichnungszeremonie am Mittwoch (3. Mai 2023) erfolgte auf den Erlass eines königlichen Dekrets, das am 17. März 2023 in Kraft trat und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von technologiebezogener Kriminalität vorsieht.

Im Zuge der Betrugsbekämpfung haben die Banken auch den Versand aller Arten von Links per SMS und E-Mail eingestellt und benachrichtigen die Nutzer vor jeder mobilen Banktransaktion. In der Zwischenzeit haben die Nationale Rundfunk- und Telekommunikationskommission und die Dienstanbieter über 167.000 verdächtige Telefonnummern gesperrt, so Khun Chaiwut.

Das Amt für die Bekämpfung von Geldwäsche hat den Banken auch eine Liste von Personen mit hohem Risiko oder von zu überwachenden Personen, einschließlich Nominee-Kontoinhaber, übermittelt, fügte er hinzu.