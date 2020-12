Foto: The Nation

BANGSAEN: Die Gemeinde Saen Suk in Bang Saen, nahe der Provinzhauptstadt Chonburi, hat wegen Covid-19 den Countdown abgesagt.

Geplant waren Konzerte, verschiedene Aktivitäten und ein Feuerwerk zum Neuen Jahr. Touristen und Einheimische können zu Silvester wie gewohnt an den Strand fahren und sich dort entspannen, heißt es weiter in einer Erklärung der Gemeindeverwaltung. Jeder muss einen Nasen-Mund-Schutz tragen, sich regelmäßig die Hände waschen und sich strikt an die soziale Distanzierung halten.