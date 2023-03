Bangladesch: Journalist wegen Text zu steigenden Preisen festgenommen

DHAKA: Wegen des Vorwurfs der Verbreitung falscher Nachrichten hat die Polizei in Bangladesch einen Zeitungsjournalisten festgenommen. In dem Artikel von Shamsuzzaman Shams ging es um steigende Lebensmittelpreise, hieß es von der Polizei und der auflagenstarken Zeitung «Prothom Alo» am Donnerstag. Deren Autor wurde demnach am frühen Mittwochmorgen festgenommen und rund 30 Stunden später zu einem Gericht gebracht. Die Anklage steht im Zusammenhang mit einem oft gegen Kritiker verwendeten Gesetz zur «Digitalen Sicherheit».

In seinem Artikel zum Unabhängigkeitstag am vergangenen Sonntag hatte der Autor Bürger zu Wort kommen lassen. Ein Tagelöhner wird demnach mit den Worten zitiert: «Was bringt uns Freiheit, wenn wir uns nicht Reis leisten können? Wir brauchen die Freiheit, Fisch, Fleisch und Reis zu kaufen.» Ein Bild mit dem Zitat und einem Jungen wurde in sozialen Medien vielfach geteilt. Behörden ließen den Post schnell entfernen, wie ein leitender Redakteur der Zeitung sagte.

Lebensmittelpreise sind in Bangladesch wegen der Inflation im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stark gestiegen. Das Land belegt im Pressefreiheitsranking der Organisation Reporter ohne Grenzen Platz 162 von 180.