BANGKOK: Die Metropolverwaltung Bangkok(BMA) will herkömmliche Zebrastreifen durch rote ersetzen. Mit den sofort ins Auge stechenden Fußgängerübergängen soll die hohe Zahl der Unfälle an Zebrastreifen gesenkt werden.

Laut Prapas Leuangsirinpha, Direktor der städtischen Abteilung für Verkehr und Transport, sollen Motorisierte rote Zebrastreifen besser erkennen können. Von den 3.500 Kreuzungen in Bangkok haben 660 ausgeschilderte Fußgängerüberwege. In der ersten Phase sollen 522 Kreuzungen vor Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, 13 an Krankenhäusern und 86 an weiteren Orten einen roten Zebrastreifen erhalten.