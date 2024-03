Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.24

Ein Elektrobus der BMTA in Bangkok symbolisiert den Schritt zu einer grüneren Stadt und prägt die nachhaltige Entwicklung. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) setzt neue Maßstäbe in der urbanen Mobilität. Mit der Ankündigung, 3.390 elektrische Busse anzuschaffen, unterstreicht die BMTA ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Reduzierung der Umweltbelastung und verbessert zugleich die Lebensqualität in der Metropolregion.

Die Umstellung auf Elektrobusse ist ein zentrales Element im Bestreben, den CO2-Ausstoß im öffentlichen Verkehr zu minimieren. Elektrobusse bieten nicht nur den Vorteil einer emissionsfreien Fortbewegung, sondern tragen auch zur Lärmreduktion bei. Die BMTA plant, die ersten 350 Busse bis Ende des Jahres in Betrieb zu nehmen, was den Beginn einer neuen Ära der Ökoeffizienz in Bangkok einläutet.

Die Finanzierung dieses ambitionierten Projekts erfolgt aus dem Investitionsbudget der BMTA für das Haushaltsjahr 2024. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Ausmusterung veralteter Busse ohne Klimaanlagen gelegt. Dies unterstreicht das Bestreben der BMTA, nicht nur die Umweltbelastung zu reduzieren, sondern auch den Komfort und die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs zu verbessern.

Parallel dazu werden weitere Projekte vorangetrieben, wie die Implementierung eines GPS-Flottenmanagementsystems und die Umwandlung bestimmter Depots in kommerzielle Zentren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Effizienz und Attraktivität des öffentlichen Verkehrs weiter zu steigern, indem moderne Technologien und innovative Konzepte integriert werden.