BANGKOK: Das Kulturministerium hat in Zusammenarbeit mit der Next To Be Company die Smartphone-App „Treasure Trip Bangkok“ entwickelt, die über Attraktionen, Einkaufszentren, Restaurants und Cafés nahe U-Bahn- und Skytrain-Stationen informiert.

Auf einem interaktiven Metro-Fahrplan („Metro Map“) wählen Nutzer der App ihren Abfahrtsort (z.B. Asok) und das Fahrtziel (z.B. Krung Thon Buri) aus und erhalten dann Informationen zur Route und Fahrtzeit sowie zu touris­tischen und gastronomischen Attraktionen nahe der beiden ausgewählten Stationen. Darüber hinaus kann man u.a. Empfehlungen zu Attraktionen („Recommend“), Attraktionen in der Nähe zum eigenen Standort („Near Me“) und Tagesausflüge zu verschiedenen Attraktionen (Theme Trips“) abrufen, wobei jeweils Angaben zur Anfahrt mit dem Skytrain oder der U-Bahn aufgeführt werden.

Treasure Trip Bangkok steht kostenlos bei Google Play (Android) und im App Store (iOS) zum Download bereit und ist in Thailändisch und Englisch verfügbar.