Bangkoks Restaurants dürfen keine Gäste bewirten

BANGKOK: Um den schweren Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen, hat die Regierung neue Einschränkungen für die Hauptstadt und umliegende Provinzen erlassen und in der „Royal Gazette“ veröffentlicht.

Die Beschränkungen treten ab Montag für 30 Tage in Kraft und beinhalten ein Verbot für Restaurantbesuche in Bangkok und den fünf umliegenden Provinzen Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon und Nakhon Pathom.

Einkaufszentren in Bangkok und den fünf Provinzen müssen um 21 Uhr schließen, und Partys, Feiern oder Aktivitäten, bei denen sich mehr als 20 Personen versammeln, werden für einen Monat verboten.

In den sechs Gebieten müssen Baustellen geschlossen und Arbeiterlager abgeriegelt werden, um Covid-19 einzudämmen. In der Hauptstadt gibt es 575 Baustellen, und in den Camps leben etwa 81.000 Arbeiter. Seit Mai wurden 37 Cluster in Bangkoker Arbeiterlagern gefunden. Rund 10.000 Soldaten, Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter wurden mobilisiert, um die Bauarbeiterlager im Großraum Bangkok abzuriegeln. So soll sichergestellt werden, dass die Arbeiter die Camps nicht verlassen, bevor ihre Lager geschlossen werden.

Die Behörden werden Kontrollpunkte in Bangkok und den fünf Provinzen einrichten, um die Abreise von Bauarbeitern zu stoppen. Kontrollen gibt es auch in den vier südlichen Provinzen Narathiwat, Pattani, Songkhla und Yala.