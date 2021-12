Von: Björn Jahner | 12.12.21

BANGKOK: Das Metropolitan Police Bureau (MPB) bereitet sich auf eine Großkundgebung von Aktivisten der Ratsadon-Gruppe vor, die am Sonntag gegen 16.00 Uhr an der Ratchaprasong-Kreuzung in der Innenstadt Bangkoks gegen die Regierung und für die Abschaffung des Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung (Artikel 112) protestieren wollen.

„Die Demonstranten werden wahrscheinlich von drei Punkten aus in Richtung der Kreuzung marschieren, nämlich von der Phloenchit Road, der Ratchadamri Road und der Rama I Road. Den Einwohnern wird geraten, diese Bereiche ab Sonntagnachmittag zu meiden“, teilte MPB-Sprecher Generalmajor Jirasan Kaewsaengaek am Samstag auf einer Pressekonferenz mit.



Khun Jirasan kündigte an, dass die Polizei Kontrollpunkte rund um die Kreuzung einrichten wird, um sicherzustellen, dass nichts Illegales, wie z.B. Waffen oder Brandsätze, in die Protestgebiete gebracht wird. „Die Polizei wird ihre Strategie entsprechend anpassen, falls die Demonstranten den Ort oder den Verlauf der Kundgebung ändern sollten“, fügte er hinzu.



Unterdessen informierte der stellvertretende Polizeisprecher Oberst Krisana Pattanacharoen die Presse, dass die Polizei in diesem Jahr in 801 Fällen im Zusammenhang mit politischen Kundgebungen in Bangkok ermittelt habe, von denen 406 Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden seien.