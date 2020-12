Von: Björn Jahner | 27.12.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Während der kühlen Jahreszeit präsentieren sich die öffentlichen Parkanlagen der Hauptstadt im Rahmen des „Bangkok Flora Festival“ in ganz besonderer Blütenpracht und bieten viele Aktivitäten in der Natur für die ganze Familie sowie natürlich jede Menge Selfie-Spots.

So können u.a. aktuell im Queen Sirikit Park in Chatuchak siamesische Tulpen und Stockrosen sowie ein Valentinstag-Themengarten bewundert werden. Von Dienstag, 12. Januar bis Sonntag, 31. Januar steht im Wanapirom Romklao Park die Rosafarbene Catharanthe in voller Blüte, die auch Madagaskar-Immergrün oder Rosafarbenes Zimmerimmergrün genannt wird, während im Mahakan Fort Park von Samstag, 10. April bis Dienstag, 20. April Kosmeen, auch Schmuckkörbchen genannt, zu sehen sind. Im Juni und Juli lohnt ein Besuch im Chatuchak Park, um die Blütezeit von Ringelblumen, Astern und weiterer Pflanzen zu erleben.