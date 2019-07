Von: Björn Jahner | 09.07.19

Frisch vom Körper abgetrennte Schweineköpfe und andere „Schweinereien“ findet man in der „Fleischabteilung“. Fotos: Jahner

BANGKOK: Eingefleischte Fans der thailändischen Hauptstadt haben seinen Namen zumindest schon mal gehört, kennen ihn von Straßenschildern oder vielleicht auch aus einem der spannenden Bangkok-Thriller von Bestsellerautor John Burdett: Khlong Toei Fresh Market. Doch wohl nur die wenigsten haben dem größten Frischmarkt des Landes auch tatsächlich mal einen Besuch abgestattet, was vor allem in den – besonders für Touristen – ungnädigen Betriebszeiten oder natürlich auch im Warenangebot begründet ist. Denn wer möchte in seinem Urlaub schon ganze Schweineköpfe oder kiloweise Hühnerfüße kaufen…?