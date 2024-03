Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

BANGKOK: Schwere Regenfälle setzen Bangkok unter Wasser und testen die Effizienz der städtischen Wassermanagementsysteme. Gouverneur Chatchart Sittipan verfolgt die Situation aufmerksam und ruft zu besonderer Vorsicht auf. Mehrere Stadtteile stehen unter besonderer Beobachtung.

Am 20. März 2024 beobachtete Gouverneur Chatchart Sittipan die Entwicklung der Niederschlagsmengen, die seit dem Morgen schwere Überschwemmungen in verschiedenen Teilen von Bangkok verursacht hatten. Zusammen mit Surasak Charoensuk, dem Direktor der Abteilung für Wasserablauf, gab er im Flood Control Center der Metropole eine Erklärung ab. Die Regenfälle begannen unerwartet in den frühen Morgenstunden, beginnend im Osten Bangkoks, und bewegten sich dann westwärts, was in einigen Gebieten zu erheblichen Niederschlagsmengen führte.

Frühwarnsysteme und Prävention

Insbesondere in Bang Khae, wo 91,05 Millimeter Regen gemessen wurden, war die Situation kritisch. Dieser Niederschlag gilt als der erste große Regen des Jahres und weist auf eine möglicherweise regenreiche Saison hin. Die Temperaturen steigen, und es wird erwartet, dass die Regenfälle in diesem Jahr häufiger und intensiver sein werden.

Die Überschwemmungen begannen auf den Straßen Pracha Suk und Pracha Songkhro, doch dank effektiver Pumpsysteme konnte das Wasser schnell abgeleitet werden. Der am stärksten betroffene Bereich war die Gegend um Soi Bang Khae 37, ein tiefgelegener Punkt, der spezielle Aufmerksamkeit erfordert. Es wird erwogen, zusätzliche Pumpen in der Nähe des Klong Ya Phiar zu installieren, um die Entwässerungsfähigkeit zu erhöhen.

Vorhersagen und Vorbereitungen

Obwohl sich die Situation in den meisten Teilen Bangkoks normalisiert hat, bleibt die Wachsamkeit für den späten Nachmittag und Abend hoch. Regenschauer sind in weiten Teilen der Stadt zu erwarten, und große Wolkenformationen über dem Golf von Thailand könnten weitere Niederschläge bringen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Bezirk Thonburi gewidmet, wo die Gefahr von Überschwemmungen besonders hoch ist.

Der Regen hilft, die PM 2.5 Luftverschmutzung zu reduzieren, doch die nächsten Tage sind entscheidend für die Bewertung der städtischen Vorsorgemaßnahmen gegen die bevorstehende Regenzeit. Gouverneur Chatchart hat angeordnet, dass alle Bezirke Risikobereiche gründlich überprüfen, um auch kleine Probleme, die zu größeren Herausforderungen führen könnten, zu identifizieren.