Bangkoks Grüne Brücke wird aufwendig renoviert

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat mit den Renovierungsarbeiten an der 20 Jahre alten „Grünen Brücke“ begonnen, einem aufgeständerten Gehweg, der die Parks Lumphini und Benjakitti im Stadtteil Khlong Toei verbindet.

In einem Facebook-Beitrag teilte die BMA am Sonntag mit, dass die Renovierungsarbeiten am 1. März dieses Jahres aufgenommen wurden und voraussichtlich bis Ende September 2022 abgeschlossen sein werden. Die BMA präsentierte in dem Facebook-Beitrag auch den Architektenentwurf, wie das Bauwerk nach der fertiggestellten Neugestaltung aussehen wird. Der Plan umfasst die Erneuerung und Aufwertung der Fuß- und Radwege sowie das Anlegen neuer Grünflächen.

Foto: The Nation

Die Arbeiten beginnen am Khlong Phaisingto an der Ratchadaphisek Road und erstrecken sich 1,6 Kilometer bis zur Sarasin-Kreuzung an der Wireless Road in der Nähe des Lumphini-Parks.

Foto: The Nation

Die BMA teilte in ihrem Beitrag mit, dass viele namhafte Architektur- und Designbüros an dem Projekt beteiligt sind, darunter UddC-CEUS, Lighting Research and Innovation Centre, Atom Design, Landscape Collaboration, Qbic Engineers and Architects und Thaitharm.

Neben neuen Rad- und Fußwegen wird die renovierte „Grüne Brücke“ auch verschiedene Mehrzweckbereiche umfassen, in denen Menschen aller Altersgruppen Aktivitäten im Freien nachgehen können, z. B. Sport treiben, Musizieren oder Sehenswürdigkeiten im Herzen der Stadt besichtigen.

Foto: The Nation

Mit der modernisierten Brücke will die BMA die Parks Lumphini und Benjakitti zum thailändischen Pendant zum Central Park in New York City (USA) entwickeln, heißt es im Facebook-Posting der BMA.