Foto: The Nation

BANGKOK: Time Out Bangkok hat sich mit staatlichen und privaten Stellen zusammengetan und lässt die Altstadt der thailändischen Kapitale im Rahmen der vierten Ausgabe des Festivals „Awakening Bangkok“ im Lichterglanz erstrahlen.



Nach Aussage der Veranstalter soll Thailands Weg aus der Pandemie mit aufsehenerregenden Lichtinstallationen erhellt werden.

Foto: The Nation

Das Festival begann am vergangenen Freitag (25. März 2022) und findet noch bis kommenden Sonntag (3. April 2022) in den Stadtteilen Charoenkrung, Talad Noi und Soi Nana in Chinatown statt.

Foto: The Nation

Unter dem Motto „RE:VIVE“ werden insgesamt 52 atemberaubende Licht- und Klanginstallationen präsentiert. Das Festival soll dem pulsierenden Nachtleben in Bangkoks Altstadt nach den dunklen Tagen von Covid-19 neue Energie verleihen.

Foto: The Nation

Für Festivalstimmung wird mit einer Marktmeile von GrabFood vor dem Central Post Office Building gesorgt, auf der jede Menge lokale Köstlichkeiten angeboten werden, während die angesagten Bars der Gegend spezielle Cocktails anbieten.

Foto: The Nation

Time Out und GrabFood bieten darüber hinaus tagsüber Rundgänge zu berühmten Restaurants und Sehenswürdigkeiten an und organisieren verschiedene kulinarische Veranstaltungen, an denen einige der besten Köche Bangkoks teilnehmen.

Foto: The Nation

Zur Ankurbelung des Tourismus wird das beliebte Festival zwischenzeitlich auch in Khon Kaen und in Chiang Mai durchgeführt, teilte Time Out der Presse mit.