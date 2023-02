Von: Björn Jahner | 11.02.23

PHUKET: Lokale Medien berichten, dass Taxifahrer, die in Bangkok und in anderen Provinzen legal registriert sind, jetzt auch in Phuket arbeiten dürfen. Zuvor war bekannt geworden, dass zwei Bangkoker Taxifahrer vor Gericht gestellt wurden, weil sie in Phuket außerhalb ihres registrierten Zuständigkeitsbereichs tätig waren. Die Fahrer wurden am Montag an einem Kontrollpunkt erwischt.

Am Mittwoch versammelte sich eine Gruppe von Taxifahrern, die in Bangkok und anderen Provinzen registriert sind, in Saphan Hin in Phuket Town. Die Fahrer protestierten gegen die jüngste Razzia und betonten, dass sie einen wichtigen Dienst für die Touristen in Phuket erbringen.

Nach einer gestrigen Sitzung des Phuket Land Transport Office (PLTO) bestätigte PLTO-Chef Atcha Buajan, dass Taxifahrer mit grüner Plakette aus anderen Provinzen nun auf der Insel Kunden bedienen dürfen. Allerdings müssen sie sich innerhalb eines Monats nach ihrer Ankunft bei der PLTO von Phuket registrieren lassen, um zu bestätigen, dass sie auf Phuket und nicht in der Provinz, in der sie registriert sind, tätig sind.

Die Behörden auf Phuket gehen gegen jeden vor, der als „Konkurrenz“ für die mächtige Clique der lokal registrierten Taxifahrer auf der Insel angesehen wird. Die Behörden nehmen nicht nur Fahrer ins Visier, die in anderen Provinzen registriert sind, sondern gehen auch gegen Einzelpersonen vor, die beschuldigt werden, ihre Privatfahrzeuge für Taxidienste zu nutzen, gegen Fahrer, die über Ride-Hailing-Apps angeheuert wurden, und gegen Ausländer, die angeblich Mietwagen nutzen, um dasselbe zu tun.