Von: Björn Jahner | 07.04.19

BANGKOK: Die „Mass Rapid Transit Authority of Thailand“ (MRTA) wurde angewiesen, ihre Bemühungen um die Beschleunigung beim Bau von elektrischen Schnellbahnprojekten in Bangkok zu intensivieren, um die derzeit durch die Arbeiten behinderten Fahrspuren auf den Straßen der Hauptstadt so schnell wie möglich wieder für den Verkehr freigeben zu können.

Gemäß dem stellvertretenden Premierminister Somkid Jatusripitak sei die MRTA in der Pflicht, der Bevölkerung zu erklären, welche Vorteile die einzelnen Nahverkehrsprojekte haben und durch welche Gebiete die Routen führen werden. Oberstes Ziel sei laut Somkid, dass die Verkehrsteilnehmer trotz vorherrschender Stauproblematik den Bau der Projekte wertschätzen. Weiter forderte er die MRTA auf, Bauausrüstungen an fertiggestellten Abschnitten so schnell wie möglich zu entfernen, um den Verkehrsfluss zu beschleunigen.

Der stellvertretende Ministerpräsident führte fort, dass auch in anderen Großstädten in den Provinzen elektrische Zugprojekte erforderlich seien, um langfristig Staus zu verhindern und besser auf die öffentliche Nachfrage zu reagieren.