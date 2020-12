Bangkoker sollen Aktivitäten im Freien meiden

BANGKOK: Den Bangkokern wird geraten, wegen der schlechten Luftqualität möglichst zu Hause zu bleiben, Aktivitäten im Freien zu meiden, nur bei Bedarf ins Freie zu gehen und immer einen Mundschutz zu tragen, wenn sie sich im Freien aufhalten. Denn die PM2,5-Werte haben in 58 Gebieten im Großraum Bangkok die Sicherheitsgrenze von 50 Mikron überschritten hat und in mindestens zehn Bezirken sogar 70 bis 90 Mikron erreicht.

Laut der Air4Thai-Website wurden die schlechtesten Werte an der Charunsanitwong Road mit 90 Mikron gemessen. Die Stadtverwaltung hat ihre Beamten angewiesen, die Emissionen von Autos, Baustellen und Fabriken verstärkt zu kontrollieren. Autofahrer sind aufgerufen, ihr Fahrzeug zu Hause stehenzulassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das Verbrennen von Abfällen im Freien ist verboten, und die Stadtverwaltung wird verstärkt Wasser sprühen, um den Staub auf Straßen, Bäumen und in der Luft zu reduzieren.

Die Öffentlichkeit kann Echtzeitberichte über die Luftqualität über www.bangkokairquality.com, www.prbangkok.com, www.air4bangkok.com oder die AirBKK-Anwendung abrufen. Älteren Menschen, Kindern, Menschen mit chronischen Krankheiten und anderen gefährdeten Personen wird geraten, in der Unterkunft zu bleiben und das Haus nur zu verlassen, wenn es notwendig ist.

Die Luftqualität in Bangkok und den angrenzenden Gebieten hat sich nach Angaben des Generaldirektors des Pollution Control Department, Atthaphol Charoenchansa, seit fünf Tagen verschlechtert. Das sei auf den fehlenden Wind und Verkehrsstaus zurückzuführen. Wenn sich die Situation in den nächsten Tagen nicht bessere, könnten strengere Maßnahmen beschlossen werden, wie Einschränkungen der Autonutzung und ein Fahrverbot für Lastwagen in den am stärksten betroffenen Bezirken.