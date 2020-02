Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.20

PATTAYA: Ein Mann aus Bangkok lief am Dienstag über die Beach Road und am Strand entlang und bedrohte ausländische Touristen und Einheimische mit einem langen Messer.

Der Vorfall begann nach Angaben von „The Pattaya News“ gegen 11 Uhr. Der offenbar betrunkene Mann hielt das große Messer offen in den Händen, schrie laut und näherte sich Menschen am Strand. Händler riefen die Polizei, die den Bangkoker mit auf die Wache nahm. Der Mann wehrte sich nicht und sagte, er sei nur betrunken und wolle nach Bangkok zurückkehren. Beamte wollten Verwandte in der thailändischen Hauptstadt kontaktieren.