BANGKOK: Covid-19-Infektionen auf Baustellen nehmen weiter zu. Eine neue Gruppe von 519 infizierten Arbeitern wurde in der Nähe des Parlamentskomplexes in Nonthaburi gemeldet.

Die meisten der Arbeiter sind Migranten, die vom Unternehmen Sino-Thai Engineering and Construction an der Phibul Songkhram Road beschäftigt werden. Gesundheitsbehörden hatten am 22. Mai auf der Baustelle 900 Mitarbeiter getestet. Der Distriktchef von Nonthaburi, Phirun Wimon-akson, hat angekündigt, die Baustelle vorübergehend zu schließen. Infizierte thailändische Arbeiter sollen in Feldlazarette in der Provinz geschickt werden, und für Migranten soll auf der Baustelle ein Feldlazarett eingerichtet werden.

Weitere Baustellen wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt, da Bang Phlats Bezirksdirektor Panchaphat Lakdee am Montag anordnete, ein Arbeiterlager an der Rung Pracha Road zu schließen und den Beschäftigten das Verlassen des Geländes zu verbieten. Laut dem Arbeitsministerium sollen weitere 393 Lager in Bangkok inspiziert werden.

In Phetchaburi wurde ein weiteres Feldlazarett mit 2.400 Betten in der Cal-Comp-Elektronikfabrik im Bezirk Khao Yoi eingerichtet, da die Zahl der Covid-19 infizierten Arbeitern zunimmt. Die Fabrik meldete am Montag 678 neue Infektionen, womit sich die Gesamtzahl auf 2.789 erhöhte. Es gibt jetzt zwei Feldkrankenhäuser mit insgesamt 4.800 Betten in der Fabrik. Die örtlichen Gesundheitsbehörden haben vorgeschlagen, dass alle großen Unternehmen in Khao Yoi Platz für Feldkrankenhäuser vorbereiten sollten, falls es zu weiteren Virenausbrüchen kommt.

Jeder infizierte Arbeiter in der Cal-Comp-Fabrik wurde angewiesen, sich bei den Beamten der Seuchenkontrolle zu melden oder es drohen rechtliche Schritte. Diejenigen Arbeiter, die unter Quarantäne gestellt wurden, werden weiterhin ihre üblichen Gehälter erhalten, so die Behörden.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat alle Unternehmen, die für große Lager ausländischer Arbeiter verantwortlich sind, aufgefordert, die Maßnahmen zur Krankheitsvorbeugung zu verstärken, mit besonderem Augenmerk auf Essensbereiche, Gemeinschaftsräume und den Transport von Gruppen von Arbeitern.