Ein Mann aus Malaysia wurde nach einem Bangkok-Aufenthalt bei der Rückkehr in sein Heimatland positiv auf Covid-19 getestet. Im Bild medizinisches Personal am Suvarnabhumi Airport. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Beamte des Gesundheitsministeriums untersuchen den Fall eines malaysischen Besuchers in Bangkok, der nach seiner Rückkehr in sein Heimatland positiv auf Covid-19 getestet wurde. Unklar ist, ob er sich in Thailand oder in Malaysia angesteckt hat.

Dr. Tanarak Plipat, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Krankheitsbekämpfung, teilte am Montag mit, dass der 46-jährige Mann am 5. August wieder in Malaysia angekommen war. Er war asymptomatisch, und die Infektion wurde bei einem ersten Test nicht entdeckt. Ein zweiter Test am Samstag fiel positiv aus. Der Mann hatte während seines Aufenthalts in Thailand die meiste Zeit in seinem Condominium-Zimmer in Bangkok verbracht.

Beamte suchen nach Personen, die Kontakt mit dem Malaysier hatten, sowie nach Personen, die möglicherweise bereits infiziert waren. „Es muss noch bestätigt werden, wo sich der Mann angesteckt hat. Er befand sich lange Zeit in Quarantäne, und sein Reiseverlauf ist noch immer unklar", sagte Dr. Tanarak.

Das Virus könnte sich noch immer in unterschiedlichem Ausmaß im Land ausbreiten, betonte Dr. Tanarak. Das Gesundheitsministerium habe entsprechende Vorbereitungen getroffen, und die Provinzbeamten würden mit jedem künftigen Ausbruch fertig werden.