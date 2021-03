BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat sich zum Ziel gesetzt, 6.000 Menschen zu impfen, die durch den neuerlichen Covid-19-Ausbruch in der letzten Woche im Bezirk Bang Khae gefährdet sind.

BMA-Sprecher Pongsakorn Kwanmuang sagte, dass ab Mittwoch täglich 500 bis 600 Menschen in Krankenhäusern und mobilen Einheiten geimpft werden sollen. Ein Cluster von 107 Infektionen in Bang Khae wurde auf einen 21-jährigen Eierverkäufer auf dem Wonder Market des Bezirks zurückgeführt. Der Mann war am 5. März positiv getestet worden.

Die Stadtverwaltung hat alle Bürger, die zwischen dem 20. Februar und dem 13. März die sechs Märkte Sirisetthanont, Bang Khae Shopping Centre, Kitti, Phasom, Bang Khae New Market und Wonder besucht haben, dringend aufgefordert, sich auf Covid-19 testen zu lassen.

Die BMA erwartet in den nächsten Tagen 240.000 Dosen des Sinovac-Impfstoffs. Sie werden für die Impfung von 120.000 medizinischen Mitarbeitern außerhalb der Risikogebiete der Hauptstadt verwendet. Gouverneur Aswin Kwanmuang ergänzte, dass Menschen im Alter von 18 bis 59 Jahren jetzt vorrangig geimpft werden können, wenn sie unter Grunderkrankungen leiden.