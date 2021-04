Bangkok will 70 Prozent der Einwohner dieses Jahr impfen

BMA-Staatssekretärin Silapasuay Raweesangsoon. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Bis Ende des Jahres will die Stadtverwaltung (BMA) 70 Prozent der Einwohner impfen lassen, etwa 5,34 Millionen Menschen über 18 Jahre.

Für die Kampagne sollen mindestens zehn Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff bereitgestellt werden. Laut der BMA-Staatssekretärin Silapasuay Raweesangsoon wird auch die nicht registrierte Bevölkerung geimpft. Die Massenimpfung erfolgt in den Monaten Mai bis Dezember in mehreren Zentren. Nur Menschen mit chronischen Krankheiten und im Alter 60 werden in einem Krankenhaus geimpft. Eine Anmeldung ist erforderlich, damit das Personal genügend Impfstoffdosen vorbereiten kann und die Impfstellen nicht überfüllt sind.

Neun Orte außerhalb von Krankenhäusern werden derzeit als Impfzentren vorbereitet: True Digital Park, SCG Bang Sue-Büro sowie die Einkaufszentren Central Ladprao, Thanya Park, The Mall Bang Kapi, Robinson Lifestyle Lad Krabang, Central Pinklao, The Mall Bang Khae und Lotus Minburi Superstore. In jedem Zentrum sollen etwa 14.000 Menschen pro Tag geimpft werden.