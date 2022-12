Von: Björn Jahner | 23.12.22

BANGKOK: Mit Blick auf 2023 rangiert Bangkok derzeit auf Platz 5 der beliebtesten Reiseziele weltweit auf Airbnb Airbnb schließt das Jahr mit einer Verbeugung ab, enthüllt die Kategorien und Reiseziele, die im Jahr 2022 die Charts angeführt haben, und gibt einen Ausblick darauf, was das Jahr 2023 für Reisen bereithält.

Bei den Suchanfragen für Check-Ins im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war Bangkok das beliebteste Reiseziel für Airbnb-Gäste aus aller Welt:

Bangkok, Thailand Sydney, Australien Málaga, Spanien Seoul, Südkorea Melbourne, Australien Itapema, Brasilien Angra dos Reis, Brasilien Capão da Canoa, Brasilien Auckland, Neuseeland Brisbane, Australien

Bangkoks Beliebtheit als Top-Reiseziel setzt sich auch im Jahr 2023 fort, denn bei den Suchanfragen in Q1-Q3.2022 für zukünftige Check-Ins im Jahr 2023 liegt die Stadt derzeit auf Platz 5 der Airbnb-Liste der Top-Trend-Reiseziele im Jahr 2023:

Málaga, Spanien Sydney, Australien Melbourne, Australien Auckland, Neuseeland Bangkok, Thailand

„Auch im Jahr 2022 haben wir Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen auf Airbnb leben, arbeiten und reisen, festgestellt. Es ist klar, dass die neu entdeckte Flexibilität, die durch Remote- und Hybrid-Arbeit geboten wird, zu einer Revolution in der Art und Weise geführt hat, wie wir reisen – vor allem, wenn es um internationale Ziele geht. Die Wiedereröffnung weiterer Länder in diesem Jahr hat auch einen Nachholbedarf bei internationalen Reisenden ausgelöst, die ihre Lieben wiedersehen oder ihre Lieblingsziele erneut besuchen möchten“, so Amanpreet Bajaj, General Manager von Airbnb für Südostasien, Indien, Hongkong und Taiwan.

Nach der Einführung von Airbnb-Kategorien im Mai dieses Jahres hat Airbnb sechs neue Kategorien hinzugefügt, um Gäste in dieser Festtagssaison zu unterstützen, darunter „New homes“, „Top of the world homes“, „Trending homes“, „Adapted homes“, „Play homes“ und „Hanoks“.

Basierend auf den Buchungen vom 11. Mai bis 30. September 2022 waren dies die beliebtesten Reisekategorien für thailändische Gäste:

Erstaunliche Pools Nationalparks Strand Tropisch Gemeinsame Häuser

Die beliebtesten internationalen Reiseziele für Thailand-Reisende im Jahr 2022 sind: