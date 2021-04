Bangkok verlegt Patienten in die Nachbarprovinzen

BANGKOK: Die steigende Zahl an Covid-19-Infizierten und der Mangel an Krankenhausbetten hat die Stadtverwaltung veranlasst, Patienten in die Nachbarprovinzen Samut Prakan und Samut Sakhon zu verlegen.

Krankenhäuser in Samut Prakan haben zwei Schlafsäle und ein Auditorium auf dem Campus der Universität Dhonburi Rajabhat in Feldkrankenhäuser mit über 920 Betten umgewandelt. Etwa 400 Covid-19-Patienten, die entweder asymptomatisch sind oder nur leichte Symptome haben, wurden dort bereits untergebracht.

Laut dem Generalinspekteur des Gesundheitswesens, Narong Apikulwanit, stellt die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Samut Prakan sicher, dass genügend Krankenhausbetten für Covid-19-Fälle mit schweren Symptomen zur Verfügung stehen, auch aus anderen Provinzen im Großraum Bangkok. Samut Sakhon wird seine Feldkrankenhäuser wieder öffnen. Die Provinz war bei der zweiten Viruswelle Ende letzten Jahres ein Epizentrum von Covid-19.