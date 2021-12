Von: Björn Jahner | 22.12.21

BANGKOK: Eisenbahn-Nostalgiker, die noch einmal den unverwechselbaren Charme Hua Lampongs genießen und Abschied nehmen möchten von dem historischen Hauptbahnhof im Herzen Bangkoks, bevor er geschlossen und gewerblich entwickelt wird, sollten unbedingt jetzt einen Besuch einplanen.

Vom 22. Dezember bis 16 Januar wird in dem ehemaligen Eisenbahndrehkreuz Thailands die Ausstellung „Hua Lamphong in Your Eyes“veranstaltet, die tolle Fotomöglichkeiten und Aktivitäten für „Trainspotter“ bietet. So wird zur Ausstellungseröffnung am Mittwoch (von 09.00 bis 17.00 Uhr) ein klassisches Orchester die legendären Gemäuer in den wohl ungewöhnlichsten Konzertsaal der thailändischen Hauptstadt verwandeln. Darüber hinaus werden 10 Foto-Check-in-Spots rund um den Bahnhof installiert.