Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.21

BANGKOK: Zu den beliebtesten Reisezielen weltweit gehören nach Angaben der Reiseplattform Tripadvisor die thailändische Hauptstadt und die Ferieninsel Phuket. Bangkok und Phuket erscheinen in der Kategorie „Beliebte Reiseziele - Welt" der Travellers' Choice Best of the Best-Auszeichnungen 2021.



Bangkok wird beschrieben als: Goldene Paläste, schwimmende Märkte, majestätische, mit Porzellan verkleidete Türme. Sie haben noch nie eine Hauptstadt wie Bangkok gesehen. Besuchen Sie Pratunam oder den Siam Square für erstklassige Einkäufe und entspannen Sie sich anschließend in den Gärten des Dusit im europäischen Stil. In Thonburi befindet sich der beeindruckende Wat-Arun-Tempel, und in Phra Nakhon finden Sie den Wat-Pho-Tempel des liegenden Buddhas. Probieren Sie Mango-Sticky-Reis an einem Essensstand, bevor Sie die vergoldete Pracht des Grand Palace bewundern.



Für Phuket heißt es: Ein internationaler Magnet für Strandliebhaber und begeisterte Taucher in der Andamanensee. Blaue Lagunen und lachsfarbene Sonnenuntergänge sorgen für eine traumhafte Atmosphäre, und tatsächlich kann sich ein Urlaub hier ein wenig surreal anfühlen. Wassersport ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung, doch wenn man genug Sonne getankt hat, gibt es in den Aquarien, Gärten und buddhistischen Tempeln der Insel noch viel zu entdecken.



Thailand wurde in anderen Kategorien der Travellers' Choice Best of the Best 2021 Awards ausgezeichnet, und zwar aufgrund der bezaubernden Kultur und des faszinierenden Erbes, das Touristen bei einem Besuch des Königreichs geboten wird. Die dreistündige Tour „Phuket Thai Cooking Class", bei der Touristen lernen, authentische thailändische Küche zuzubereiten, wurde in die Kategorie „Top Overall Experiences - World" gewählt, während sich die ganztägige Tour „Private Excursion to Floating Market and Ayutthaya World Heritage Site" in der Kategorie „Top Luxury Tours - World" findet, die in der Rubrik „Things to Do" auf Tripadvisor zu finden ist.