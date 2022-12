Von: Björn Jahner | 29.12.22

BANGKOK/PATTAYA: Die Metropolregion Bangkok und die Provinz Chonburi sind die beiden Regionen des Landes, in denen Ausländer in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 die meisten Eigentumswohnungen gekauft haben, so das Immobilien-Informationszentrum (REIC) der Government Housing Bank.

Das Zentrum berichtete am Mittwoch, dass 75,2 Prozent der Eigentumswohnungen, die von Januar bis September dieses Jahres von Ausländern gekauft wurden, entweder in der Hauptstadt oder in der östlichen Ferienprovinz lagen. In Bangkok wurden 3.325 Einheiten an Ausländer verkauft, was 45,6 Prozent aller an Ausländer verkauften Eigentumswohnungen entspricht, während in Chonburi 2.155 Wohnungen verkauft wurden, was 29,6 Prozent entspricht.

Weitere Provinzen auf der Liste, jedoch mit deutlich geringeren Zahlen als die beiden Spitzenreiter, sind Samut Prakan, Phuket und Chiang Mai.

Das REIC stellte fest, dass etwa 30 Prozent der an Ausländer verkauften Eigentumswohnungen aus Vorbesitz sind. „Der Verkauf von Eigentumswohnungen an ausländische Kunden ist in den letzten zwei Jahren allmählich angestiegen, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie“, so das Zentrum. Und weiter: „Die Wiederöffnung der Grenzen, die Aufhebung der Covid-Beschränkungen, die Erholung der Tourismusindustrie und der lokalen Wirtschaft sind Faktoren, die den Immobilienverkauf an Ausländer angekurbelt haben.“

Das REIC fügte hinzu, dass die größten ausländischen Kunden auf dem Eigentumswohnungsmarkt seit jeher Chinesen sind. Da sich China jedoch noch nicht wieder vollständig geöffnet hat, müssen thailändische Immobilienverkäufer Käufer aus anderen Märkten wie Europa, den USA, Australien, Russland und Indien suchen.

Die jüngste Ankündigung der chinesischen Gesundheitsbehörden, ab dem 8. Januar 2023 die Quarantänemaßnahmen für Einreisende aus dem Ausland abzuschaffen, könnte für die thailändische Tourismusbranche einen sofortigen Wendepunkt darstellen, doch die Auswirkungen dieser Maßnahme auf den Immobiliensektor würden erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 sichtbar werden.

„Die Entwicklung des Immobilienmarktes für Ausländer im nächsten Jahr bleibt abzuwarten, da chinesische Käufer möglicherweise nicht mehr die gleiche Kaufkraft wie zuvor haben, da die chinesische Wirtschaft aufgrund der strikten Null-Covid-Politik seit fast zwei Jahren angeschlagen ist“, so das REIC.

„Außerdem könnte die chinesische Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft Maßnahmen ergreifen, die die Ausgaben im Inland und nicht die Käufe im Ausland fördern“, so das Zentrum.