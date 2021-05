Bangkok: Über neue Website Impftermin buchen

BANGKOK: Die Regierung wird die Registrierung für Covid-19-Impfungen über die Online-Plattform „Mor Prom“ aussetzen. Es hatte massive Beschwerden gegeben, dass „Mor Prom“ nicht benutzerfreundlich sei und es schwierig sei, Termine zu buchen. Als Alternative startet Bangkoks Stadtverwaltung am Donnerstag die Website www.ไทยร่วมใจ.com, über die Bangkokern ihre Covid-19-Impfungen buchen können.

Die Ruam-Jai-Webseite ist auch für Menschen gedacht, die kein Smartphone haben und es schwierig finden, eine App herunterzuladen und zu benutzen. Bangkoker können sich auch in den Minimärkten 7-Eleven, FamilyMart, Tops Daily and Mini Big C von 8.30 bis 18 Uhr unter Vorlage der ID Card registrieren lassen. Die Termine gelten für Impfungen in einer der 25 ambulanten Impfstellen Bangkoks.