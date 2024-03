Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.24

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) plant, ihre Schulden beim Betreiber der BTS-Skytrain bis April zu begleichen. Gouverneur Chadchart Sittipunt bestätigte, dass die Zahlung der 23 Milliarden Baht in Angriff genommen wird. Dies betrifft die zweite Erweiterung der Grünen Linie.

Laut Chadchart Sittipunt, dem Gouverneur von Bangkok, sollte die BMA in der Lage sein, die 23 Milliarden Baht, die sie dem Betreiber des BTS-Skytrain schuldet, bis April zu begleichen. Diese Schuld besteht gegenüber der Bangkok Mass Transit System Public Co Ltd (BTSC) und betrifft die Installation der elektronischen und mechanischen Systeme für die zweite Erweiterung der Grünen Linie. Die Summe umfasst auch bis April berechnete Zinsen.

Der Gouverneur erklärte, dass der Bangkok-Rat zwar die Zahlung von 23 Milliarden Baht an die BTSC genehmigt hat, aber ein spezieller Ausschuss, der für die Zahlungen zuständig ist, den Betrag noch mit der BTSC klären muss. BMA’s Krungthep Thanakom Co Ltd wird zuerst die endgültigen Zahlen mit der BTSC besprechen und dann dem Ausschuss zur endgültigen Genehmigung vorlegen. Die Zahlung soll in einer Summe erfolgen und bis April abgeschlossen sein, sobald alle Parteien sich über die Zahlen geeinigt haben. „Ich bestätige hiermit, dass alles bis April abgeschlossen sein wird“, sagte der Gouverneur.

Insgesamt hat die BMA eine Schuldenlast von 105 Milliarden Baht für den Bau und Betrieb der Erweiterungen der Grünen Linie von Bearing bis Samut Prakan und von Mo Chit bis Khu Khot. Die Schulden teilen sich wie folgt auf:

50 Milliarden Baht schuldet man dem Finanzministerium für den Bau plus Zinsen

23 Milliarden Baht schuldet man der BTSC für die Installation der elektronischen und mechanischen Systeme

27,4 Milliarden Baht schuldet man der BTSC für Betrieb und Wartung. Die BTSC wartet auf ein Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts, damit die BMA diese Schulden begleicht.

Die BTS-Skytrain-System ist ein entscheidender Bestandteil des öffentlichen Verkehrs in Bangkok und trägt täglich zur Beförderung von Hunderttausenden von Pendlern bei. Die Erweiterungen der Grünen Linie sind Teil eines großangelegten Projekts zur Verbesserung der Mobilität in der Stadt und zur Reduzierung des Verkehrschaos.