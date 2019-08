Bangkok-Tagestour mit Nakhonchai Air

Von: Björn Jahner | 30.08.19

Der private Fuhrbetrieb Nakhonchai Air ist für seinen hohen Service bekannt und bietet jetzt auch Bangkok-Ausflüge an. Foto: Nakhonchai Air

BANGKOK: Der Omnibusbetreiber Nakhonchai Air bietet neu jeden zweiten Samstag des Monats (Ausnahme Oktober) die Tagestour „Treasure Bangkok“ an.

Besichtigt werden ausgewählte Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der thailändischen Hauptstadt wie die buddhistischen Tempelanlagen Wat Arun („Tempel der Morgenröte“), Wat Kanlayanamit und Wat Prayun; die Kudi Chin Community in Thonburi, wo die Kuchen-Spezialität „Khanom farang kudi chin“ und leckeres Biskuit hergestellt werden und natürlich probiert werden können; die alte chinesische Community und Yaowarat („China Town“).



Der Tagesausflug wird mit einem Kleinbus mit 15 Sitzplätzen durchgeführt. Die Tour beginnt um 8 Uhr am Nakhonchai-Air-Busbahnhof in der Kamphaeng Phet 2 Road, am Bussteig A. Rückfahrt zum Busbahnhof erfolgt gegen 20 Uhr.



Im Teilnahmepreis von 1.299 Baht sind alle Transfers und Eintrittspreise, Frühstück, Mittagessen und ein thailändischer Reiseführer sowie auf Wunsch auch ein englischsprachiger Guide inklusive.



Nachfolgend die nächsten Termine: 31. August, 14. und 28. September, 19. Oktober, 2. und 16. November, 14. und 21. Dezember. Infos: www2.nakhonchaiair.com/busrent/treasure-bangkok.