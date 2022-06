Von: Björn Jahner | 24.06.22

BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat mit der „Bangkok Food Bank“ ein neues Pilotprojekt ins Leben gerufen, bei dem überschüssige Lebensmittel an bedürftige Bevölkerungsgruppen verteilt werden.

Das Projekt ähnelt dem Prinzip einer Tafel bzw. gemeinnützigen Hilfsorganisation, die Lebensmittel, welche im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet werden würden, an Bedürftige verteilt oder gegen geringes Entgelt abgibt.

Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen und wird derzeit im Bezirk Bang Khunthian getestet.

Die Stadtverwaltung erklärte, dass sie abgelaufene und überschüssige Lebensmittel aus Supermärkten und Restaurants, einschließlich Food Courts, in der ganzen Stadt sammelt und sie an die Bedürftigsten verteilt, insbesondere an Menschen in Notsituationen.

Pornprom Vikitsreth, ein Berater von Bangkoks Gouverneurs Chadchart Sittipunt, traf sich am Donnerstag (23. Juni 2022) mit den Organisatoren der „Bangkok Food Bank“, darunter Sozialentwicklungs- und Umweltbehörden, dem Bezirksvorsteher von Bang Khunthian Pongjakkarin Thawornpong und Tanaporn Oi-Isranukul, dem Betriebsleiter der Scholars of Sustenance Foundation Thailand.

Nach Angaben des Rathauses werden die Bezirksämter im Rahmen des Projekts zunächst als Zwischenhändler fungieren, die überschüssige und weggeworfene Lebensmittel einsammeln und an bedürftige Gemeinden verteilen. Später werden Bürgerinitiativen und private Organisationen die Verantwortung für die Verteilung der Lebensmittel im Rahmen des Projekts übernehmen. Es soll der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken und sie stattdessen sinnvoll einsetzen.

Lebensmittelreste, die weggeworfen werden, können nach Aussage von Experten die Umwelt schädigen und weitere wirtschaftliche Probleme verursachen.

Die Lebensmittelabfälle und -überschüsse werden von Hotels, Kaufhäusern, Supermärkten, Wochenmärkten, Einkaufszentren, Food-Courts und anderen Anbietern bezogen, erläutern die Organisatoren der „Bangkok Food Bank“.

Die Stadtverwaltung wird nach eigenen Angaben Vertriebswege einrichten und mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, damit sichergestellt werden kann, dass die Lebensmittel diejenigen erreichen, die sie am dringendsten benötigen.

Wenn sich das Pilotprojekt in Bang Khunthian als Erfolg erweist, soll es auch in anderen Bezirken der Hauptstadt implementiert werden, so die Beamten.