Von: Redaktion DER FARANG | 21.07.19

BANGKOK: Das Airports Department schlägt den Bau eines neuen Flughafens in der Provinz Nakhon Pathom westlich von Bangkok vor, um die beiden Bangkoker Airports Suvarnabhumi und Don Mueang zu entlasten.

Laut Jarun Meesomboon, dem stellvertretenden Generaldirektor der Behörde, könnte der Flughafen für 20 Milliarden Baht auf 3.500 Rai zwischen den Distrikten Bang Len und Nakhon Chaisi in vier Jahren entstehen. Der Vorschlag werde zur Prüfung an das Verkehrsministerium weitergeleitet. Die Investition könnte in Form eines öffentlich-privaten Joint Ventures oder eines staatlichen Projekts erfolgen. Verschiedene private Gruppen würden großes Interesse an dem Projekt zeigen. "Wir planen zunächst mit mehr als 1 Million Passagiere pro Jahr, im Endausbau konnten es 25 Millionen werden“, sagte Jarun. Im August soll eine Anhörung stattfinden, um weitere Informationen und Vorschläge zu sammeln. Der Bau des Flughafens weniger als 50 Kilometer von der Innenstadt Bangkoks entfernt und mit Anbindung an die Autobahn Bang Yai-Kanchanaburi könnte im Jahr 2023 beginnen. Zwei bi drei Jahre später könnte er eröffnet werden.