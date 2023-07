Von: Björn Jahner | 17.07.23

BANGKOK: Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat ihre erste Flotte von 50 Motorradambulanzen in Betrieb genommen, die in allen 50 Bezirken der Hauptstadt lebensrettende Notdienste leisten sollen.

Der Gouverneur der BMA, Chadchart Sittipunt, leitete am Samstag auf der „BMA Expo 2023“ im Benchakitti Park die feierliche Inbetriebnahme der ersten 50 Motorradambulanzen.

Die 50 Motorräder sind mit lebensrettenden Hilfsmitteln ausgestattet und werden von speziell geschultem Personal in den Krankenhäusern, in denen sie eingesetzt werden, gefahren. Die Fahrer werden sich durch verkehrsreiche Straßen schlängeln und Stellen anfahren, die mit herkömmlichen Krankenwagen nur schwer zu erreichen sind.

Gouverneur Chadchart betonte, dass die Motorradambulanzen ein schneller Dienst seien, um den Opfern in der Stadt potenziell lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen.

„Wenn ein Notfall eintritt, sind wir in der Lage, den Patienten innerhalb von acht Minuten zu erreichen und sein Leben zu retten. Wir planen, die Flotte auf etwa 200 bis 300 Motorräder zu erweitern“, betonte Gouverneur Chadchart. Die ersten 50 Motorradambulanzen wurden an Krankenhäuser in sieben Zonen Bangkoks verteilt.

Die Motorradambulanzen, die im Ratchaphiatphat Hospital, Bang Khunthian Elderly Hospital und Luang Phor Thaweesak Hospital stationiert sind, werden die Bezirke Thawi Watthana, Bang Kae, Talingchan, Phasi Charoen, Nong Khaem, Bang Khunthian und Bang Bon abdecken.

Die Motorradambulanzen der zweiten Zone in den Krankenhäusern Siriraj und Taksin werden die Bezirke Bangkok Yai, Chom Thong, Klong San, Thonburi und Bangkok Noi abdecken.

In der dritten Zone decken die Motorradambulanzen der Krankenhäuser Chulalongkorn, Lerdsin und Charoen Krung Pracharak die Bezirke Thung Khuru, Rat Burana, Yannawa, Bang Kho Laem, Bang Rak, Sathorn, Pathum Wan und Watthana ab.

Die Motorradambulanzen der vierten Zone im Vajira Hospital werden die Bezirke Dusit, Bang Phlat, Phra Nakhon und Bang Sue versorgen.

Die Motorradambulanzen der fünften Zone in den Krankenhäusern Ramathibodi, Rajavithi und BMA General werden die Bezirke Phya Thai, Pom Prab (Sattru Phai), Samphanthawong, Din Daeng, Huay Kwang, Ratchathewi und Chatuchak versorgen.

Die sechste Zone (Krankenhäuser Bhumibol Adulyadej und Mongkutwattana) umfasst die Bezirke Don Muang, Sai Mai, Lak Si, Lat Phrao, Bang Khen und Wang Thong Lang.

Die siebte Zone (Nopparat Rajathanee Kumklao, Sirindhorn, Lat Krabang, Wetchakarunrasm und Klong Sam Wa Krankenhäuser) umfasst die Bezirke Prawet, Bang Na, Saphan Sung, Suan Luang, Lat Krabang, Bang Kapi, Khan Na Yao, Min Buri, Nong Chok und Klong Sam Wa.

Gouverneur Chadchart erklärte, dass Verkehrsstaus und enge Straßen oder Gassen es den Krankenwagen erschweren, kritische Patienten rechtzeitig zu erreichen, so dass das Motorradambulanz-Projekt im Rahmen der „Neun Exzellenzen“-Kampagne der Stadt gestartet wurde, um die Lebensqualität zu verbessern.

Das Projekt wird vom Motorlance Thailand Network unterstützt, einer gemeinnützigen Gruppe, die den Einsatz von Notfallmotorrädern zur Lebensrettung fördert.

Die Fahrer werden mit Hilfsmitteln ausgestattet, um erste Diagnosen zu stellen. Über Kameras können sie Informationen in Echtzeit an das Urban Medical Support Center (UMSC) des National Institute for Emergency Medicine senden.

Die Ärzte des UMSC können dann lebensrettende Anweisungen geben und entscheiden, ob die Patienten später von einem Krankenwagen abgeholt werden sollen. Auf diese Weise können auch nicht kritische Patienten Zeit und Kosten für die Fahrt ins Krankenhaus sparen.

Auf der BMA Expo 2023 am Wochenende wurden verschiedene Aktivitäten zur Gesundheitsförderung angeboten, darunter Gesundheitschecks und Online-Beratungen sowie Schulungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW).