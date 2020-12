BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch angeordnet, dass alle 437 Schulen und 299 Kindergärten in ihrem Zuständigkeitsbereich für 12 Tage geschlossen bleiben, um den jüngsten Covid-19-Ausbruch einzudämmen.

Die Verwaltung führt Covid-19-Tests auf 478 Märkten in der Hauptstadt durch, nachdem das Virus auf einem Großmarkt für Garnelen nur 45 Kilometer südlich von Bangkok in Samut Sakhon ausgebrochen war. Die Tests auf etwa 100 Märkten in Bangkok sind bereits abgeschlossen. Arbeitnehmer sind aufgefordert, wenn eben möglich während der kommenden 12 Tage von zu Hause aus zu arbeiten.