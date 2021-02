BANGKOK: Am Valentinstag, 14. Februar, werden nach Angaben der Stadtverwaltung wegen der Gefahr einer Covid-19-Ansteckung keine Eheschließungen registriert.

In den letzten Jahren hatten sich auf den 50 Bezirksämtern Bangkoks am Valentinstag Paare in großer Zahl für ihre Heiratsurkunde angemeldet. Jetzt sind sie aufgerufen, ihre Eheschließung während der offiziellen Öffnungszeiten an anderen Tagen registrieren zu lassen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können sie das Online-Warteschlangen-Reservierungssystem über die BMAQ-App nutzen, indem sie das Datum, die Zeit und den Ort der Eheschließung im Voraus auswählen.

Laut der Statistik hatten sich am Valentinstag 2020 in allen 50 Distrikten insgesamt 2.913 Paare registrieren lassen. Bang Rak sah die meisten Eheschließungen mit 773 Paaren, gefolgt von Bang Khun Thian (112), Lat Krabang (103), Bang Sue (97) und Sai Mai (82).