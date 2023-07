BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) kann einen beachtlichen Erfolg vermelden: In den letzten fünf Monaten wurde die Müllmenge in der Stadt um beeindruckende 67.000 Tonnen reduziert, wie Sprecher Aekvarunyoo Amrapala am Samstag (22. Juli 2023) bekanntgab. Diese Maßnahme führte nicht nur zu einer spürbaren Entlastung der Umwelt, sondern ermöglichte der BMA auch, 127,8 Millionen Baht einzusparen.

Die Zahlen sind beeindruckend: Zwischen Februar und Juni dieses Jahres fielen in Bangkok 67.248 Tonnen weniger Müll an als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht einer imposanten Reduzierung von 444 Tonnen Abfall pro Tag.

Foto: The Nation

Khun Aekvarunyoo führte diesen erfreulichen Rückgang auf die „Zero Waste“-Kampagne der BMA zurück. In einem Appell wurden Bewohner und Unternehmen dazu aufgerufen, ihren Müll zu reduzieren und sorgfältig zu trennen. Die Kampagne wurde bereits im letzten Jahr ins Leben gerufen, zeigte jedoch ihre volle Wirkung erst im Februar dieses Jahres, als die Abfallmenge, die zu den drei Entsorgungszentren der BMA gebracht wurde, spürbar zurückging.

Foto: The Nation

Die BMA-Kampagne fand bei vielen staatlichen Behörden, privaten Unternehmen und Anwohnern großen Anklang, da sie das Recycling und die Mülltrennung aktiv fördert. Im vergangenen Jahr nahmen bereits 998 Einrichtungen, darunter Gemeinden, akademische Institutionen, Märkte, Tempel und religiöse Stätten, an dem Projekt teil.

Dieses Jahr konnte die Anzahl der Teilnehmer deutlich auf 5.558 gesteigert werden, was auch Einkaufszentren, Tankstellen, Hotels, Banken, Krankenhäuser, öffentliche Parks, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Büros, Fabriken und Wohngebäude einschließt. Die BMA hat das ambitionierte Ziel, bis zu 8.390 Teilnehmer für ihre „Zero Waste“-Kampagne zu gewinnen, um die positive Entwicklung weiter voranzutreiben.