Von: Bernd Linnhoff | 27.07.19

BANGKOK: Reinkarnation ist eine zentrale Säule des buddhis­tischen Glaubens. Daher haben die meisten Asiaten ein anderes Verhältnis zum Tod als wir Menschen aus dem Westen. Schauen wir uns nur den Straßenverkehr an in Thailand. Hätten sie nur ein Leben, die Thais würden anders fahren. Und doch ist der Tod in bestimmter Hinsicht auch für sie ein Tabu. Weil sie fürchten, dass eintritt, wo­rüber man spricht.