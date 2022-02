Bangkok plant Sonderspuren für Motorräder

Von: Björn Jahner | 07.02.22

BANGKOK: Zur Reduzierung der hohen Unfallzahlen in Bangkok will die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) auf Hauptverkehrsstraßen zusätzliche Motorradspuren einrichten, teilte der Leiter der BMA-Verkehrsabteilung Prapas Lueangsirinapha am Montag der Presse mit.

Der Beamte sagte, die BMA hoffe, im Rahmen der langfristigen Infrastrukturausbaus in Bangkok die Zahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr bis zum Jahr 2032 auf Null zu reduzieren.

„Der schnelle Lebensstil und das rücksichtslose Verhalten der Stadtbewohner, insbesondere der Motorradfahrer, ist der Hauptgrund für die meisten Unfälle auf Bangkoks Straßen“, führte er fort.

„Motorräder sind am häufigsten in Verkehrsunfälle verwickelt, daher schlagen wir die Einrichtung von speziellen Fahrspuren für Motorräder zur Reduzierung der Unfallgefahr vor“, begründete Khun Prapas den Plan.

Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen Motorradspuren von der Lan Luang Road über die Ratchadamnoen Avenue bis zur Somdet Phra Pinklao Bridge eingerichtet werden, da dieser Straßenabschnitt groß genug für zwei Sonderspuren für Busse und Motorräder ist.

Wenn die Pilotprojekt zeigt, dass die Idee funktioniert, wird die Behörde das Projekt auf andere Straßen in Bangkok ausweiten.