Mangroven tragen zum Erosionsschutz bei, indem sie das Wegbrechen von Land in Küstenregionen verhindern. Foto: The Nation

BANGKOK: Um Erosionsschäden vorzubeugen und zum Wiederaufbau des Ökosystems in Bangkok beizutragen, trafen sich am Sonntag Beamte von acht Bezirksämtern der thailändischen Hauptstadt im Küstengebiet von Bang Khun Tien, um dort rund 500 Mangrovensetzlinge zum Küstenschutz zu pflanzen.

Beteiligt waren Bezirksbeamte aus Thon Buri, Khlong San, Chom Thong, Bangkok Yai, Bangkok Noi, Bang Phlat, Taling Chan und Thawee Watthana. Die Aktion wurde von Suthathip Soniam, dem stellvertretenden Staatssekretär der „Bangkok Metropolitan Administration“ (BMA), beaufsichtigt.

Die Setzlinge wurden in Betonröhren gepflanzt, um zu verhindern, dass sie bei starken Seegang weggespült werden.

Bereits in den Vormonaten dieses Jahres hatten die Bangkoker Behörden 7.500 Mangrovensetzlinge in dem Gebiet gepflanzt – 2.000 am 26. Mai, 500 am 6. Juni, jeweils 1.000 am 13. Juni, 27. Juni und 30. Oktober sowie weitere 2.000 am letzten Samstag.