Von: Björn Jahner | 25.06.23

BANGKOK: Es ist nicht immer möglich, seine pelzigen Begleiter überall in Bangkok mit hinzunehmen. Glücklicherweise wird die Stadt immer freundlicher für Hundebesitzer, da die haustierfreundliche Politik in Parks, Einkaufszentren und Eigentumswohnungen zuzunehmen scheint. Nachfolgend eine Liste haustierfreundlicher Orte in Bangkok für alle Leser, die ihren Urlaub mit ihren pelzigen Lieblingen verbringen möchten.

Ausgehen – Tag und Nacht

Ob für einen Tag oder eine Nacht, diese Orte im Stadtzentrum sind dank ihrer halboffenen Bereiche sowie einer Reihe von Restaurants und Bars perfekt geeignet, um Ihre Haustiere mitzunehmen. Schon beim ersten Pfötchengeben im Commons Thonglor oder Sala Daeng wird Ihr Hund wie ein Star behandelt. Von glücklichen Gesichtern bis hin zu Damen, die Sie bzw. Ihren Hund (!) um ein Selfie bitten, wird es Ihrem Hund nie langweilig. Wenn Sie die Filiale in Thong Lor besuchen, vergessen Sie nicht, den P(a)ws Club zu besuchen, wo Sie Leckerlis und modische Accessoires für Ihr Haustier erhalten, oder lassen Sie sich ein Porträt Ihres pelzigen Lieblings machen. Denken Sie daran, dass trotz der vielen Außenbereiche abends viel los sein kann, also sorgen Sie dafür, dass Ihr Begleiter mit Menschenmassen zurechtkommt. Besuchen Sie thecommonsbkk.com.

Einkaufen mit Freunden

Wer hätte gedacht, dass Ihre Katze eine so starke Meinung über Inneneinrichtung hat, nachdem sie ihre Krallen an Ihrem „Hilleborg“ benutzt hat? Ikea hat kürzlich grünes Licht für seine haustierfreundliche Politik gegeben und heißt nun in allen Filialen in Bangkok und Phuket Katzen und Hunde mit einem Gewicht unter 15 kg willkommen. Aber es gibt einen Haken. Haustierbesitzer dürfen ihren pelzigen Freund mitbringen, aber sie dürfen nur in einem Buggy mit Reißverschluss mitfahren und die Cafeteria ist tabu. Besuchen Sie ikea.co.th.

Ein Kinobesuch

Gibt es etwas Schöneres, als seinen Lieblingsfilm auf einer großen Leinwand mit einem Eimer Popcorn zu genießen? Nun, ja, das gibt es! Das Major Cineplex und das auf Haustiere spezialisierte Unternehmen i-Tel Corporation haben ihr i-Tail Pet Cinema eröffnet, in dem Sie mit Ihrem Haustier einen Film sehen können. Sie versprechen, dass Sie Ihre pelzigen Lieblinge genauso behandeln wie alle anderen, mit einer bequemen Tragetasche für Haustiere und einer Windel für Unfälle. Sie brauchen sich keine Sorgen über die lauten Geräusche eines Films zu machen, denn die Lautstärke wird um 30 Prozent gesenkt, während das Licht während der Vorführung eingeschaltet bleibt. Haustierfreundliche Kinos gibt es im Mega Bangna's Mega Cineplex, im Central Eastville's Eastville Cineplex und im Major Cinema Robinson Ratchapruek. Für Hunde und Katzen ist in allen drei Kinos jedoch nur die erste Vorstellung des Tages an Wochenenden reserviert. Ein Haustierticket kostet 99 Baht. Besuchen Sie majorcineplex.com.

Erst das Tier, dann der Mensch

Wenn Sie keinen Haustiersitter finden können, kein Problem. Diese haustierfreundlichen Hotels in Bangkok haben alles für Sie.

Im Kimpton Maa-Lai Bangkok sind Haustiere aller Art, unabhängig von Gewicht oder Größe, ohne Aufpreis willkommen. „Wenn Ihr Haustier durch die Tür passt, heißen wir es ohne Aufpreis willkommen“, so lautet die Hotelpolitik. Auch Ihre gefiederten oder schuppigen Freunde dürfen einchecken. Das wohl haustierfreundlichste Hotel der Stadt verfügt außerdem über einen üppigen Garten für Spaziergänge und ein exklusives Menü für Haustiere im hauseigenen Café Craft. Besuchen Sie kimptonmaalaibangkok.com.

Das W Bangkok bietet für 750 Baht pro Haustier und Zimmer Spielzeug, Leckerlis, ein Bett und Wassernäpfe sowie einen Concierge auf Abruf, der sich in Ihrer Abwesenheit um das Gassi gehen oder das Sitting kümmert. Für Reisende mit Haustieren unter 7 kg heißt das Athenee Hotel den pelzigen Begleiter kostenlos willkommen, während die urbane Oase Sukhothai Bangkok größere Haustiere (bis zu 35 kg pro Zimmer) für 500 Baht erlaubt und auf Anfrage einen Haustiersitter zur Verfügung stellt.

Paradies für Haustiere

Im Trail And Tail in der Sukhumvit Road Soi 39 kann Ihr Hund stundenlang frei laufen, so dass Sie sich von Ihren Pflichten als Tierhalter erholen können, während Ihr Hund mit seinen Freunden auf einer Wiese herumtollt. Der Ort bietet einen eingezäunten Hundepark, eine Hundeschule mit einem Hundepool, ein Tierhotel mit einem separaten Flügel für Hunde und Katzen, einen Tierladen sowie ein Wellness-Center für Haustiere und wirbt damit, alles aus einer Hand anzubieten. Und natürlich gibt es auch ein Café, in dem sich die Hausbewohner schwanzwedelnd amüsieren können. Besuchen Sie fb.com/trailandtailbkk.

Spaziergang im Park

Letztes Jahr hat die Metropolverwaltung ein neues Kapitel aufgeschlagen und einen hundefreundlichen Park, den BMA Dog Park, eröffnet, der sich aus der üppigen Landschaft des Benjakitti Forest Park entwickelt hat. In der Nähe des Haupteingangs an der Ratchadaphisek Road (Tor 1) befindet sich ein gepflasterter Bereich, in dem Hunde von 05.00 bis 21.00 Uhr an der Leine geführt werden dürfen. Sprinkler sorgen für Abkühlung und Unterhaltung, und obwohl es eine Hundetoilette gibt, ist es immer besser, Kotbeutel bereitzuhalten. Melden Sie sich unter https://tinyurl.com/5n6tz5c6 an, denn ein Sicherheitsbeamter wird den Nachweis der Anmeldung überprüfen, bevor der Einlass gewährt wird.