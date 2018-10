Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

BANGKOK: Thailands Hauptstadt hatte nach Angaben des Mastercard Global Destination Cities Index (GDCI) im Vorjahr mit 20,05 Millionen Ausländern die meisten internationalen Übernachtungen vor London mit 19,83 Millionen Besuchern.

Mit Bangkok, Phuket (12.Rang) und Pattaya (18.) führt der Index gleich drei thailändische Städte in den Top 20 auf. Damit ist das Königreich das einzige Land, das in den Top-20- Städten drei Mal vertreten ist. Bangkok wird zum fünften Mal in sechs Jahren und zum dritten Mal auf der Reihe als Spitzenreiter genannt. Hinter Bangkok und London folgen Paris, Dubai, Singapur, New York, Kuala Lumpur, Tokio, Istanbul und Seoul. Für den siebten Bericht des GDCI wurden die Übernachtungszahlen in 162 Städten aufgelistet. Und Phuket erscheint zum ersten Mal bei den Ausgaben der Touristen unter den Top 10. Für Donald Ong, Manager von Mastercard für Thailand und Myanmar, punktet Thailand mit einer robusten Infrastruktur, einem gutem Mix an Geschäftsfeldern, seinen zahlreichen Freizeitattraktionen und der lokalen Kultur.