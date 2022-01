Bangkok Metro testet bargeldloses Verbundticket

Von: Björn Jahner | 29.01.22

BANGKOK: Immer wieder wurde es angekündigt und dann wieder verschoben – die Einführung eines bargeldlosen Verbundtickets, das in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Hauptstadt genutzt werden kann, die bisher alle unterschiedliche Bezahlsysteme nutzen: Die sogenannte „Mangmoom Card“ („Spinnen-Karte“).

Am Samstag startet nun der erste Probelauf des „EMV Contactless System“ auf den beiden MRT-Linien Blue Line und Purple Line. Bezahlt wird bargeldlos via Visa- oder MasterCard. Alles was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie unter Mangmoomemv.com.