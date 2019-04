Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.19

BANGKOK: Der Stromverbrauch in der Hauptstadt erreichte am Samstagabend einen neuen Höchststand von 29.680,3 Megawatt.

Die Spitzenabgabe, die am Samstagabend um 21.35 Uhr registriert wurde, brach den Rekord vom 11. Mai 2016 um 22.28 Uhr mit 29.618,8 Megawatt. Der Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) begründet den Anstieg mit den hohen Temperaturen in Bangkok (durchschnittlich 32 Grad Celsius), die die meisten Haushalte dazu gezwungen haben, ihre Klimaanlagen einzuschalten. Meteorologen prognostizieren für die meisten Teile des Landes weiter Höchsttemperaturen von 40 bis 44 Grad Celsius. In Bangkok soll die Quecksilbersäule zwischen 36 und 41 Grad Celsius zeigen. Die höchste gemessene Temperatur in diesem Jahr war 44,2 Grad am 18. April im Bezirk Thoen in der nördlichen Provinz Lampang. Die in den meisten Teilen des Landes herrschenden hohen Temperaturen werden den Auswirkungen des El-Niño-Phänomens zugeschrieben..