Foto: The Nation

BANGKOK: Der „Bangkok Marathon 2022“ soll die Wirtschaft und den Tourismus ankurbeln und das Bewusstsein der Menschen für einen gesunden Lebensstil schärfen, teilte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt am Mittwoch der Presse mit.

Der Marathon findet am 20. November 2022 auf der Sanam Chai Road in der Nähe des Grand Palace im Bangkoker Bezirk Phra Nakhon statt.

Die Laufsportveranstaltung wird gemeinsam von der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) und der National Jogging Association of Thailand (NJAT) organisiert.

In Zusammenarbeit mit der NJAT will die BMA den Marathon zu einer Veranstaltung von Weltklasse entwickeln, da jede Stadt weltweit eigene Marathons ausrichtet, mit denen sie Besucher anziehen und die Wirtschaft ankurbeln will. Gouverneur Chadchart ist davon überzeugt, dass der Marathon ein großer Erfolg sein wird, da sich immer mehr Menschen um das Wohl ihrer Gesundheit kümmern.

„Wir glauben, dass der Bangkok Marathon dazu beitragen wird, die Wirtschaft anzukurbeln, das Bewusstsein für das Gesundheitswesen zu schärfen und die Bereitschaft Bangkoks zu verkünden, die Stadt nach der Covid-19-Krise wieder vollständig zu öffnen“, so Gouverneur Chadchart.

Er fügte hinzu, dass er Gespräche darüber führen werde, wie man den Marathon zu einem bemerkenswerten Ereignis machen und Ausländer anlocken könne, ähnlich wie bei Veranstaltungen in Übersee, wie dem New York City Marathon, dem London Marathon und dem Tokio Marathon.

Der Bangkok-Marathon 2022 wird in vier Kategorien organisiert: 42,195 km Marathon, 21,1 km Halbmarathon, 10,55 km Mini-Marathon und 5 km Mikro-Marathon.

Die Online-Anmeldung ist bis zum 31. August 2022 zum normalen Preis möglich. Vom 1. bis 30. September 2022 wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.