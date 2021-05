Bangkok macht sich bereit für das Hochwasser

BANGKOK: Um Überschwemmungen während der Regenzeit zu verhindern, lässt die Stadtverwaltung (BMA) die Entwässerungssysteme um die Baustellen der Bahnhöfe für den Nahverkehr verbessern.

Gouverneur Aswin Kwanmuang hat die zuständigen Abteilungen aufgefordert, die Betreiber von acht Baustellen anzuweisen, die Kanalisation zu überprüfen und Wasserpumpen bereitzuhalten. Bei den Baustellen handelt es sich um die Station an der Soi Chaeng Wattana 10, die Phranakhon Rajabhat-Station an der Ramkhamhaeng Road, die Station an der Soi Ramkhamhaeng 13, die Station vor dem Rajamangala National Stadium in Hua Mark, die Kreuzungen Lam Sali und Pattanakarn, die Sri Udom-Station vor dem Novotel in Bang Na und die Sri Iam-Station in der Nähe der Bang Na-Trat Road.

Das städtische Department of Drainage and Sewerage hat Barrieren entlang des Flusses Chao Phraya sowie des Kanals Bangkok Noi und Maha Sawat und Sandsäcke in überschwemmungsgefährdeten Gebieten bereitgestellt. Die Behörde arbeitet mit dem Royal Irrigation Department und dem National Water Command Centre bei Überwachung der Hochwassersituation zusammen.

Behörden haben auch Entwässerungstunnel und Pumpstationen in den 50 Bezirken Bangkoks überprüft, den Wasserstand in den Khlongs gesenkt, Pumpen in überschwemmungsgefährdeten Gebieten aufgestellt sowie Abwasserkanäle und Khlongs ausgebaggert, um einen schnellen Abfluss zu gewährleisten.