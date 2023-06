Von: Björn Jahner | 28.06.23

BANGKOK: Als ersten Schritt in Richtung Freiheit und Achtung der Rechte der Kinder hat die Stadtverwaltung von Bangkok (BMA) 437 Schulen angewiesen, ihre Schüler einmal pro Woche Freizeitkleidung tragen zu lassen.

Die BMA hat die Schulen auch angewiesen, die Vorschriften für die Frisuren der Schüler zu lockern, und darauf bestanden, dass die Frisuren und Vorlieben jedes Einzelnen respektiert werden.

Zwei Anordnungen wurden am 23. Juni 2023 vom amtierenden BMA-Stadtdirektor Wanthanee Watana erlassen und an alle Bezirksämter zur Weiterleitung an die BMA-Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich gesandt.

Eine Anordnung besagt, dass den Schülern an allen BMA-Schulen ein uniformfreier Tag pro Woche zugestanden werden sollte. Die Schulen können mit den Schülern und ihren Eltern vereinbaren, welcher Tag dies sein soll.

Der Erlass besagt, dass Schüler, denen es schwer fällt, Freizeitkleidung zu tragen, sich für ihre Sport- oder Pfadfinderuniformen entscheiden können.

Der Erlass legt auch fest, dass die Schulen sicherstellen müssen, dass die neuen Vorschriften nicht gegen das Geschlecht, den Glauben und die Vielfalt der Schüler verstoßen oder ihre Rechte und Freiheiten beeinträchtigen.



Kampf gegen die Norm

Diese Änderungen sind eine Reaktion auf Schüleraktivisten, die gegen den Zwang zum Tragen von Uniformen protestieren.

Anfang des Monats kam es in den sozialen Medien zu einem Eklat, als die 15-jährige politische Aktivistin Thanalop „Yok“ Phalanchai von der Aufnahme in die renommierte Triamudomsuksapattanakarn School ausgeschlossen wurde. Die Jugendliche, die als jüngste Person in Thailand wegen Majestätsbeleidigung angeklagt wurde, durfte nicht in die Schule zurückkehren, weil sie sich geweigert hatte, eine Schuluniform zu tragen und sich entgegen den Vorschriften die Haare gefärbt hatte.

Am 14. Juni 2023 erklärte die Schule, dass Thanalop nicht mehr ihre Schülerin sei, weil sie wiederholt gegen die Schulregeln verstoßen habe.

In den sozialen Medien herrschte eine tiefe Spaltung: Während konservative Eltern Thanalop für ihre Aufsässigkeit kritisierten, unterstützten liberale Eltern ihren Kampf für „individuelle Rechte“.

Viele wiesen auch darauf hin, dass das Bangkok Christian College (BCC) seit Februar „legere Dienstage“ anbietet. Obwohl die BCC-Politik eingeführt wurde, um den Studenten die Möglichkeit zu geben, sich selbst auszudrücken, stieß sie bei den konservativen Kräften auf großen Widerstand.

Freiheit bei Frisuren

Die zweite Anordnung des BMA besagt, dass die Schulen mit den Schülern eine Vereinbarung über Frisuren treffen müssen, anstatt sie zu zwingen, ihr Haar auf dieselbe Weise zu tragen.

Der Erlass wies die Schulen an, die Rechte und die Freiheit der Schüler nicht zu verletzen und ihnen keine psychischen Probleme zu bereiten, indem sie ihnen die Haare zwangsweise abschneiden oder sie in der Öffentlichkeit blamieren.

Thailändische Lehrer sind dafür bekannt, dass sie Schüler, die sich nicht an die Frisurenregeln halten, bestrafen, indem sie ihnen während der Morgenversammlung vor der gesamten Schule die Haare abschneiden.