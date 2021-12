Von: Björn Jahner | 25.12.21

BANGKOK: Rund 400 öffentliche Trinkwasserspender, die sich in der Innenstadt Bangkoks befinden, werden abgerissen, weil sie sich mangels Wartung in einem schlechten Zustand befinden, die Bürgersteige behindern und das Stadtbild beeinträchtigen, teilte Bangkoks stellvertretende Gouverneurin Sakolthee Phatthiyakul am Donnerstag der Presse mit, nachdem sie den Abriss eines Trinkwasserspenders in der Rama VI Road überwacht hatte.

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) kündigte an, die Gehwege nach dem Abriss der Trinkwasserspender wieder in einen optimalen Zustand zu versetzen – eine Aufgabe, die in 90 Tagen abgeschlossen sein soll.

Khun Sakolthee folgend, wurde das Projekt der öffentlichen Trinkwasserspender im Jahr 1999 gestartet, um die Lebensqualität der Einwohner Bangkoks zu verbessern.