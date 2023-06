Von: Björn Jahner | 30.06.23

Foto: The Nation

BANGKOK Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) plant eine Maßnahme zur Entsorgung nicht registrierter und veralteter Feuerlöscher sowie zur Einführung einer Online-Registrierung, um zukünftige Unfälle zu verhindern. Dies gab der stellvertretende Gouverneur von Bangkok, Tavida Kamolvej, am Donnerstag (29. Juni 2023) bekannt. Das Ziel ist es, die Herkunft aller in der Stadt verwendeten Feuerlöscher zu ermitteln und sicherzustellen, dass sie sich in optimalem Zustand befinden.

Nach einer Explosion in einer Schule in Bangkoks Bezirk Dusit letzte Woche, bei der ein Schüler getötet und mehr als 20 verletzt wurden, wird nun rigoros vorgegangen. Die Explosion ereignete sich während einer Brandschutzübung, als ein Feuerlöscher platzte.

Khun Tavida beruhigte die besorgte Bevölkerung, indem sie versicherte, dass alle von der Stadt beschafften Feuerlöscher von Experten gelagert und regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden. Die BMA-Beamten werden die Stadtteile besuchen, um die Feuerlöscher auf Lecks und ihren Zustand zu überprüfen. Wenn sie nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, werden sie sofort außer Betrieb genommen. Die Bevölkerung wird ermutigt, verdächtige Feuerlöscher zu melden oder online über die Plattform Traffy Fondue Beschwerden einzureichen.

Die BMA aktualisiert auch ihre „BKK Risk Map“, um gefährdete Gebiete, insbesondere überfüllte Viertel mit unzureichender Feuerlöscher-Ausstattung, zu identifizieren und farblich zu kennzeichnen. Die Position von Feuermeldern und Fluchtwegen wird ebenfalls überprüft.

Die neue Politik wird in allen 50 Bezirken Bangkoks umgesetzt, und Gemeinden mit minderwertigen Feuerlöschern erhalten sofort Ersatz. Alle von der BMA ausgegebenen Feuerlöscher werden mit einem QR-Code versehen, der es den Benutzern ermöglicht, online Informationen über ihre Herkunft und ihren Zustand abzurufen. Die Online-Datenbank mit allen Feuerlöschern der Stadt wird am 3. Juli 2023 in Betrieb genommen.