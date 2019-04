Bangkok-Koh Samed mit Bus und Boot

Von: Björn Jahner | 07.04.19

BANGKOK: Das Unternehmen Boonsiri High Speed Ferries Catamaran bietet seinen bewährten Bus- und Bootservice jetzt auch von Bangkok nach Koh Samed an sowie von dem Eiland in der Provinz Rayong via Bus und Katamaran nach Koh Kood und Koh Chang in der Provinz Trat.

Abfahrt in Bangkok um 5 Uhr und 7.30 Uhr, Ankunft auf Koh Samed um 9.30 Uhr und 11.45 Uhr. Der Rücktransfer erfolgt um 12.25 Uhr, die thailändische Hauptstadt ist um 17 Uhr erreicht.

Boonsiri High Speed Ferries Catamaran steuert seit dem Jahr 2013 ab dem Hafen Laem Sok in der Provinz Trat die Inselparadiese Chang, Kood und Mak mit einem modernen High-Speed-Katamaran an und bietet einen Zubringerservice mit Van und Reisebus ab Bangkok und Pattaya an.

Infos: https://boonsiriferry.com/en.