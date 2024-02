Von: Björn Jahner | 16.02.24

BANGKOK: Bangkok, Khon Kaen und Yala wurden kürzlich in das Globale Netzwerk für lernende Städte (GNLC) der UNESCO für das Jahr 2024 aufgenommen. Die Ankündigung wurde vom Bildungsminister Permpoon Chidchob gemacht, der auch Vorsitzender der Nationalen Kommission für die UNESCO ist.

Diese drei Städte schließen sich anderen thailändischen Städten an, die bereits Teil des GNLC sind, darunter Chiang Rai (2019), Chiang Mai, Phuket und Chachoengsao (2020) sowie Sukhothai, Phayao und Hat Yai (2022), so Pol Gen Permpoon.

Auf der GNLC-Website wird Bangkok als eine Stadt beschrieben, die bestrebt ist, Lernsysteme zu integrieren, um den Zugang zur Bildung sicherzustellen und sich langfristig zu einem nachhaltigen Lernumfeld zu entwickeln.

Khon Kaen wird als eine Stadt charakterisiert, die sich darauf spezialisiert hat, kulturelle Lernstile zu kombinieren, um Randgruppen zu unterstützen.

Im Gegensatz dazu wird Yala als Stadt mit dem langfristigen Ziel einer intelligenten Lernentwicklung vorgestellt. Hier liegt der Fokus auf verschiedenen Lernstrategien, die den Bedürfnissen der Gemeinschaft entsprechen.

Permpoon betonte, dass die Teilnahme des Landes am GNLC den Bürgern mehr Möglichkeiten bieten werde, sich an Entwicklungsplänen zu beteiligen und internationale akademische Foren auszurichten.

Die UNESCO gibt an, dass der GNLC das lebenslange Lernen fördern und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung vorantreiben soll. Jährlich werden Städte für ihre herausragenden Bemühungen ausgezeichnet, lebenslanges Lernen für die Einwohner zu verwirklichen.

Derzeit stehen 64 Städte aus 35 Ländern auf der GNLC-Liste, und das Netzwerk umfasst 356 Mitgliedsstädte aus 79 Ländern. Im asiatisch-pazifischen Raum schließen sich diesem Jahr auch Städte wie Nanjing und Suzhou in China, Legazpi auf den Philippinen, Busan, Seo-gu und Hanam in Südkorea sowie Ho-Chi-Minh-Stadt und Son La in Vietnam dem GNLC an.